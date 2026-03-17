Designati gli arbitri di Conference: Rakow-Fiorentina a Martinez Munuera
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Attraverso i propri canali ufficiali, la UEFA ha diramato le squadre arbitrali per tutte le gare in programma giovedì sera, tra Europa e Conference League. Per quanto riguarda la Fiorentina, impegnata per il ritorno degli ottavi di finale sul campo del Rakow, sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera a dirigere l'incontro in Polonia. La terna arbitrale è tutta spagnola, con Raúl Cabañero e Iñigo Prieto come suoi assistenti.
Il quarto uomo è Alejandro Muñiz Ruiz, mentre al Var ci sarà Guillermo Cuadra Fernandez. Avar, completa il quadro Javier Iglesias Villanueva.
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