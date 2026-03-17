Ottavi Viareggio Cup, alle 14.30 Fiorentina-A. Potey Keahson: le formazioni
Alle 14.30 al via gli ottavi di finale della Viareggio Cup. Di scena anche la Fiorentina che dopo il percorso netto con 3 vittorie nella fase a gironi è chiamata a confermarsi nelle gare ad eliminazione diretta ed andare avanti nella competizione. Gli Under 18 di Marco Capparella incontreranno gli ivoriani dell'Academy Potey Keahson. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici
Fiorentina (4-3-2-1): Dolfi; Durante, Melani, Giusto, Perrotti; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Angeloni; Kone, Clarizia. All. Capparella
A disp. Magalotti, Fattori, Niang, Boskovic, Bianchini, Morazzini, Ikenna, Pietropaolo, Giannoni, Guidorizzi, Pinzani.
A. Potey Keahson: Keahson, Keani, Drissa, Chirs, Foughigle, Lassina, Davidyohan, Alassane, AlessandroFio, Raffaele, Israel N'Dah. All. Nobile
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