Ottavi Viareggio Cup, alle 14.30 Fiorentina-A. Potey Keahson: le formazioni

Ottavi Viareggio Cup, alle 14.30 Fiorentina-A. Potey Keahson: le formazioni
Oggi alle 13:45News
di Luciana Magistrato

Alle 14.30 al via gli ottavi di finale della Viareggio Cup. Di scena anche la Fiorentina che dopo il percorso netto con 3 vittorie nella fase a gironi è chiamata a confermarsi nelle gare ad eliminazione diretta ed andare avanti nella competizione. Gli Under 18 di Marco Capparella incontreranno gli ivoriani dell'Academy Potey Keahson. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici

Fiorentina (4-3-2-1): Dolfi; Durante, Melani, Giusto, Perrotti; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Angeloni; Kone, Clarizia. All. Capparella
A disp. Magalotti, Fattori, Niang, Boskovic, Bianchini, Morazzini, Ikenna, Pietropaolo, Giannoni, Guidorizzi, Pinzani.

A. Potey Keahson: Keahson, Keani, Drissa, Chirs, Foughigle, Lassina, Davidyohan, Alassane, AlessandroFio, Raffaele, Israel N'Dah. All. Nobile