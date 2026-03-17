Ferrara: "La Fiorentina ha giocato da Fiorentina. Un plauso a Parisi e Dodo"

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Sulle pagine della Nazione, Benedetto Ferrara ha così analizzato la prestazione della Fiorentina, ieri sera vittoriosa contro la Cremonese col risultato di 4-1. Queste le sue parole: "Quella della viola è una vittoria preziosa, fondamentale per allungare sulla zona oscura della classifica. La Fiorentina gioca da Fiorentina, un collettivo capace di dominare il gioco e mangiarsi l'avversario in scioltezza. In mezzo a un gruppo bravo, questa volta, a non sprecare l'ennesima occasione, è giusto sottolineare due giocatori che hanno giocato sopra le righe, vista la loro capacità di saltare l'uomo e trascinare la squadra fuori dal recinto della prevedibilità. La velocità è la loro arma: Parisi e Dodo, applausi per loro. Il primo sta attraversando un periodo importante e si è adattato bene al nuovo ruolo di esterno alto.

Poi il gol e tanto sacrificio: di questi tempi è lui l'uomo in più per la Fiorentina. L'altro, il brasiliano, dimostra, con un assolo straordinario, quanto la tecnica e la rapidità siano fondamentali per immaginare qualcosa di diverso. Bravi loro e bravi tutti. Perché vincere a Cremona valeva tantissimo. E cosi è andata".