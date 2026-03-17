Fiorentina U18-Academy Potey 1-0: al 45' decide il gol in avvio di Mataran

Fiorentina U18-Academy Potey 1-0: al 45' decide il gol in avvio di MataranFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 15:23News
di Redazione FV

La Fiorentina va negli spogliatoi avanti di un gol sull'Academy Potey, nella gara ad eliminazione diretta valida per gli ottavi della Viareggio Cup. Il gol è arrivato in avvio di gara, dopo appena due minuti, ad opera di Mataran. I viola sono andati vicini al raddoppio poco dopo con Carizia ma la partita è arrivata al 45' senza altri gol. Da segnalare invece l'espulsione di Totò Nobile, allenatore italiano che guida la selezione ivoriana.