Giletti provoca: "Da juventino: nessuno dovrebbe andare allo stadio domenica"

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Il giornalista e grande tifoso della Juventus Massimo Giletti ha parlato oggi a RTL 102.5 commentando quanto accaduto in questi giorni in merito al calendario della penultima giornata di Serie A: “Poi si chiedono perché il calcio è disfatto - ha detto Giletti. Ma perché i vertici affidano tutto a gente di questo tipo? Nessuno lo dice, ma a Torino hanno fatto la stessa cosa, ATP Finals. Cosa fanno? Il derby. Quindi c’era la stessa situazione, solo che lì si gioca in uno stadio un po’ più lontano. Qui il problema è evidente perché sono tutti e due attaccati, quindi il mondo del calcio si incrocia con il mondo del tennis. Siamo in mano a degli incompetenti, altro che intelligenza artificiale. Ripeto, cretineria umana”.

Giletti ha poi lanciato una provocazione rivolta ai tifosi: “Posso dire una cosa? Lo dico da Juventino, nessuno dovrebbe andare allo stadio, nessuno, forse così, un segnale sarebbe questo”.