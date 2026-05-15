Collovati arrabbiato: "Giocare alle 12 falsa le partite. È una vergogna"

vedi letture

Fulvio Collovati non le manda a dire e intervistato da TopCalcio24 sulla decisione di giocare le partite alle 12 di domenica, ha detto così: "È una vergogna giocarsi la Champions a quell'ora!… Chi non ha giocato a calcio non capisce: la partita è un vero e proprio rituale pre-partita che ha bisogno di molti fattori fondamentali… Sarà possibile fare tutto questo? Ho seri dubbi. Partite falsate. E ci sono in gioco milioni e milioni di euro, ma chi se ne frega… L’importante è che ci guadagnino gli incompetenti che comandano e che non conoscono il nostro calcio!".

Collovati prosegue la sua riflessione: "Una volta ci si accontentava nelle ultime giornate… Se avverti un mese prima uno si prepara, ma decidere il giovedì sera… Il calciatore non è una macchina, Tardelli lo chiamavano il coyote, cominciava a dormire alle 4-5. Se Sarri dovesse mantenere quello che ha detto non si presenta, ma sarebbe un grandissimo segnale. Io lo farei".