Del Piero avvisa la Juve: "Si possono perdere punti anche con chi non ha obbiettivi"

Del Piero avvisa la Juve: "Si possono perdere punti anche con chi non ha obbiettivi"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:45News
di Redazione FV

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport l'ex numero dieci della Juventus Alessandro Del Piero ha commentato la volata Champions avvisando i bianconeri in merito alle prossime due gare che dovranno disputare in campionato, compresa quella di domani contro la Fiorentina: "Il weekend sarà stranissimo, domani ci saranno cinque partite alle 12. Chi sono le favorite in questa corsa all’Europa? Non ne ho la più pallida idea, è un discorso troppo complicato. Bisognerebbe essere dentro ogni squadra per capire il termometro reale di tutte.

Momenti decisivi? Tutti, ormai mancano due partite e si possono perdere punti contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Guardate la Juventus con il Verona... Nel calcio non c’è nulla di scontato".