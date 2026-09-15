Il tabellone di Coppa Italia: agli ottavi il Napoli, poi probabile Atalanta

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Il tabellone di Coppa Italia dalla parte della Fiorentina. Agli ottavi il Napoli, ai quarti probabile l'Atalanta

Riparte oggi la Coppa Italia della Fiorentina con i sedicesimi di finale contro il Pisa in programma stasera, ore 21, al Franchi di Firenze. Le due squadre arrivano all'appuntamento in partita secca dopo aver battuto rispettivamente il Benevento 4-1, la Fiorentina, e l'Empoli ai calci di rigore il Pisa.

Ma cosa aspetta le due squadre in caso di vittoria? Il tabellone non è certo dei più semplici perché agli ottavi di finale ad attendere la vincente del sedicesimo c'è il Napoli di Massimiliano Allegri, da affrontare al Maradona. Poi ai quarti di finale una tra Atalanta e la vincente di Udinese-Venezia.

E in semifinale? Da questa parte del tabellone ci sono Roma e Juventus, quindi è probabile che arrivi in semifinale una di queste due squadre. Ecco il tabellone dalla parte della Fiorentina: