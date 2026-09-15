Classifica a confronto, un anno fa la Fiorentina aveva un punto in meno
Classifiche a confronto al termine della quarta giornata di Serie A. Come sottolinea il focus di TMW, la Fiorentina ha un punto in più rispetto alla scorsa stagione, anch'essa iniziata molto male. I 3 punti di Venezia hanno fatto fare un balzo in avanti ai viola oggi guidati da Vanoli, che un anno fa avevano 2 punti in 4 partite. I passi in avanti più importanti li hanno fatti Inter e Lazio, rispettivamente a +6 e +7 rispetto a un anno fa.
Questo il confronto dopo 4 turni
Roma 12 punti (+3 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo quattro giornate)
Inter 12 (+6)
Como 10 (+3)
Lazio 10 (+7)
Cagliari 9 (+2)
Milan 8 (-1)
Frosinone 7 (in Serie B)
Juventus 7 (-3)
Sassuolo 7 (+4)
Napoli 6 (-6)
Atalanta 6 (-2)
Lecce 6 (+5)
Udinese 4 (-3)
Torino 3 (-1)
Fiorentina 3 (+1)
Bologna 1 (-5)
Parma 1 (-1)
Monza 1 (in Serie B)
Genoa 1 (-1)
Venezia 0 (in Serie B)
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