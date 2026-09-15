Classifica a confronto, un anno fa la Fiorentina aveva un punto in meno

vedi letture

Classifiche a confronto al termine della quarta giornata di Serie A. Come sottolinea il focus di TMW, la Fiorentina ha un punto in più rispetto alla scorsa stagione, anch'essa iniziata molto male. I 3 punti di Venezia hanno fatto fare un balzo in avanti ai viola oggi guidati da Vanoli, che un anno fa avevano 2 punti in 4 partite. I passi in avanti più importanti li hanno fatti Inter e Lazio, rispettivamente a +6 e +7 rispetto a un anno fa.

Questo il confronto dopo 4 turni

Roma 12 punti (+3 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo quattro giornate)

Inter 12 (+6)

Como 10 (+3)

Lazio 10 (+7)

Cagliari 9 (+2)

Milan 8 (-1)

Frosinone 7 (in Serie B)

Juventus 7 (-3)

Sassuolo 7 (+4)

Napoli 6 (-6)

Atalanta 6 (-2)

Lecce 6 (+5)

Udinese 4 (-3)

Torino 3 (-1)

Fiorentina 3 (+1)

Bologna 1 (-5)

Parma 1 (-1)

Monza 1 (in Serie B)

Genoa 1 (-1)

Venezia 0 (in Serie B)