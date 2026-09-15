Ballardini controcorrente: "Forse andava dato più tempo a Grosso"

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Intervistato da TMW, l'allenatore Davide Ballardini ha parlato tra le altre cose di come ha visto la Fiorentina venerdì sera: “Ho visto la partita con il Venezia. Dopo una partita non puoi dire che le cose si sono aggiustate, sarebbe superficiale dirlo. È una squadra con tanti volti nuovi, ha bisogno di tempo affinché diventi gruppo. Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, che fa squadre altamente competitive. Probabilmente gli andava dato più tempo. Dopo una vittoria non hanno certo risolto tutti i problemi”.