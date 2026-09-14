La classifica di Serie A dopo 4 giornate: la Fiorentina è 15esima

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Si è conclusa la quarta giornata di Serie A con la partita vinta dall'Inter contro l'Udinese a San Siro. I nerazzurri tengono così il passo della Roma al primo posto a pari merito di un campionato che vede Lazio e Como a 10 punti e solo il Cagliari a 9. La Fiorentina grazie ai 3 punti di Venezia ha lasciato l'ultimo posto e attualmente è 15esima, alla pari con il Torino. Questa la classifica della Serie A dopo 4 giornate:

Roma 12 (4 partite giocate)

Inter 12 (4)

Lazio 10 (4)

Como 10 (4)

Cagliari 9 (4)

Milan 8 (4)

Frosinone 7 (4)

Juventus 7 (4)

Sassuolo 7 (4)

Napoli 6 (4)

Atalanta 6 (4)

Lecce 6 (4)

Udinese 4 (4)

Torino 3 (4)

Fiorentina 3 (4)

Parma 1 (4)

Bologna 1 (4)

Monza 1 (4)

Genoa 1 (4)

Venezia 0 (4)