La classifica di Serie A dopo 4 giornate: la Fiorentina è 15esima

La classifica di Serie A dopo 4 giornate: la Fiorentina è 15esimaFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:00News
di Redazione FV

Si è conclusa la quarta giornata di Serie A con la partita vinta dall'Inter contro l'Udinese a San Siro. I nerazzurri tengono così il passo della Roma al primo posto a pari merito di un campionato che vede Lazio e Como a 10 punti e solo il Cagliari a 9. La Fiorentina grazie ai 3 punti di Venezia ha lasciato l'ultimo posto e attualmente è 15esima, alla pari con il Torino. Questa la classifica della Serie A dopo 4 giornate:

Roma 12 (4 partite giocate)
Inter 12 (4)
Lazio 10 (4)
Como 10 (4)
Cagliari 9 (4)
Milan 8 (4)
Frosinone 7 (4)
Juventus 7 (4)
Sassuolo 7 (4)
Napoli 6 (4)
Atalanta 6 (4)
Lecce 6 (4)
Udinese 4 (4)
Torino 3 (4)
Fiorentina 3 (4)
Parma 1 (4)
Bologna 1 (4)
Monza 1 (4)
Genoa 1 (4)
Venezia 0 (4)