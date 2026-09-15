Nations League, dalle terze alle quarte: cambia il format dal 2026/27

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In attesa della riforma della Nations League, che dalla stagione 2028/29 si disputerà con un format analogo a quello delle nuove competizioni per club (le leghe avranno 3 gironi da 6 squadre, ogni nazionale giocherà 6 partite contro 5 avversari diversi), cambia di conseguenza anche il regolamento di questa quinta edizione del torneo, che venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma vedrà l’Italia fare il suo esordio con il Belgio.

Lo ha ufficializzato il Comitato Esecutivo della UEFA, riunitosi oggi a Salonicco: per poter riallineare numericamente le nazionali nel nuovo format - si passerà dalle attuali 16 a 18 squadre per ogni lega - cambieranno inevitabilmente i meccanismi di promozione e retrocessione. In sostanza l’Italia avrà le stesse possibilità di qualificarsi per i quarti di finale, a cui accederanno anche quest’anno le vincenti e le seconde classificate dei quattro gironi, mentre si attenuano i rischi di retrocedere in Lega B.

Ma vediamo nel dettaglio cosa cambierà. Fino alla passata stagione le ultime dei quattro gironi di Lega A retrocedevano direttamente in Lega B, mentre tutte le terze classificate disputavano uno spareggio per non retrocedere con le seconde della Lega B. Nella Nations League 2026/2027 retrocederanno direttamente solo le due peggiori quarte classificate, le due migliori terze dei quattro gironi resteranno nella Lega A e le due peggiori terze classificate assieme alle due migliori quarte classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde classificate dei quattro gironi di Lega B. L’Italia è attesa da quattro partite nell’arco di 11 giorni, un vero e proprio tour de force al termine del quale saprà probabilmente se poter sperare nella qualificazione ai quarti o dover lottare per la permanenza nella Lega A.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI NEL GRUPPO A1 DELLA UEFA NATIONS LEAGUE

25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma

28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano

15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles