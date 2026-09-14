Il prof. Perugia: "Vanoli ha cambiato un ambiente tossico. Allegri non arriva a Pasqua"

vedi letture

Intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, il noto medico Dario Perugia - specialista in Ortopedia e Traumatologia e considerato uno dei massimi esperti di traumatologia dello sport - ha parlato dei temi del weekend di Serie A, soffermandosi anche sulla Fiorentina e sul recente arrivo in panchina di Paolo Vanoli. Ecco le sue valutazioni al riguardo:

Alla Fiorentina può già essere cambiato il vento?

"Diamo merito a Vanoli, che ha cambiato un ambiente che a quanto pare era tossico. Lui conosce l'ambiente e ha rilanciato un gruppo che si era sentito dire che non poteva essere allenato".



Il Napoli è ripartito con la vittoria contro il Bologna?

"Seccamente, secondo me Allegri non mangerà non voglio dire il panettone, ma l'uovo di Pasqua".