Fiorentina, domani la presentazione di Gnonto e Gonçalves al Viola Park

Fiorentina, domani la presentazione di Gnonto e Gonçalves al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:39News
di Redazione FV

La Fiorentina si prepara a presentare ufficialmente Wilfried Gnonto e Pedro Gonçalves, due dei nuovi volti della rosa viola. Il club ha comunicato che i due calciatori incontreranno la stampa nella giornata di domani, mercoledì 16 settembre. L’appuntamento è fissato per le ore 14:30 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park. Sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta i due giocatori dopo il loro arrivo a Firenze.

Questa la nota del club viola: "ACF Fiorentina informa che domani, mercoledì 16 settembre, alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Gnonto e Gonçalves".