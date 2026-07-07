Mondiali, Svizzera-Colombia in campo per i quarti di finale: le formazioni ufficiali

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Ultimo posto in palio per i quarti di finale del Mondiale 2026. A giocarsi la qualificazione saranno Svizzera e Colombia, impegnate questa sera nell'ultimo ottavo di finale del torneo. Chi vince affronta l'Argentina. La nazionale allenata da Murat Yakin arriva all'appuntamento dopo il netto 2-0 inflitto all'Algeria di Vladimir Petkovic, mentre la selezione di Néstor Lorenzo ha conquistato il passaggio del turno superando il Ghana per 1-0. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 22 italiane al BC Place di Vancouver, con Barton designato per dirigere l'incontro.

La Svizzera si affida al 4-3-3 con Gregor Kobel tra i pali e una linea difensiva composta da Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez. In mediana spazio a Granit Xhaka, Remo Freuler e Ardon Jashari, mentre in attacco Breel Embolo sarà il terminale offensivo con Dan Ndoye e Fabian Rieder ai suoi lati. Stesso sistema di gioco anche per la Colombia, che schiera Camilo Vargas in porta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica in difesa, Jhon Arias, Jefferson Lerma e Gustavo Puerta a centrocampo e il tridente formato da Luis Suárez, Luis Díaz e James Rodríguez. La vincente completerà il quadro dei quarti di finale del Mondiale.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari; Ndoye, Ebolo, Rieder. Ct: Murat Yakin

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo