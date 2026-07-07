Mondiali, Argentina-Egitto in campo alle 18: le formazioni ufficiali del match

vedi letture

Il penultimo ottavo di finale del Mondiale 2026 è quello tra Argentina ed Egitto. La squadra di Scaloni, che con fatica ha battuto la sorpresa Capo Verde, vuole ripetersi. Per farlo, però, dovrà sconfiggere la formazione di Hassan, che sta disputando un grande campionato del Mondo e ai sedicesimi ha eliminato l'Australia. Di seguito le formazioni ufficiali dell'ottavo di finale, in programma alle 18 (ora italiana) al Mercedes Benz Stadium di Atlanta.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lis. Martinez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni.

EGITTO (4-4-2): Shoubir; Hany, Ibrahim, Hafez, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Hassan. Ct. H.Hassan.