Retroscena: la Fiorentina ci aveva provato per Celik ma il turco ha detto no
FirenzeViola.it
La Fiorentina aveva provato a inserirsi per Zeki Celik, ma il tentativo non è andato a buon fine. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club viola avrebbe effettuato un sondaggio nei giorni scorsi per il laterale della Roma, ricevendo però una risposta negativa da parte del diretto interessato.
Il difensore turco, infatti, avrebbe espresso la volontà di proseguire la propria avventura nella Capitale. Il rinnovo di contratto con la Roma sarebbe ormai a un passo, con le parti che avrebbero già trovato un'intesa per il prolungamento. Si allontana così definitivamente una possibile pista di mercato per la Fiorentina, che aveva valutato Celik come rinforzo per la corsia difensiva.
Pubblicità
News
Colpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Colpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
2 Andreazzoli in Primavera, la rivoluzione della Fiorentina: l'esperienza di un "formatore" per i talenti del futuro
Copertina
FirenzeViolaAmatucci, stavolta è davvero finita: il talento cresciuto in viola saluta senza aver mai avuto una vera occasione
Dagli inviatiMoreno Roggi: "Il Memorial Beatrice è un ricordo pieno di affetto. Fiorentina? Sono fiducioso, c'è un progetto"
Dagli inviatiMemorial Beatrice, il figlio Alessandro: "Un'occasione per ricordare mio padre. Viola, sono ottimista"
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com