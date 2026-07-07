Retroscena: la Fiorentina ci aveva provato per Celik ma il turco ha detto no

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La Fiorentina aveva provato a inserirsi per Zeki Celik, ma il tentativo non è andato a buon fine. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club viola avrebbe effettuato un sondaggio nei giorni scorsi per il laterale della Roma, ricevendo però una risposta negativa da parte del diretto interessato.

Il difensore turco, infatti, avrebbe espresso la volontà di proseguire la propria avventura nella Capitale. Il rinnovo di contratto con la Roma sarebbe ormai a un passo, con le parti che avrebbero già trovato un'intesa per il prolungamento. Si allontana così definitivamente una possibile pista di mercato per la Fiorentina, che aveva valutato Celik come rinforzo per la corsia difensiva.