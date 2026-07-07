Dall'inferno al paradiso: l'Argentina ribalta l'Egitto 3-2 e vola ai quarti di finale

Dall'inferno al paradiso: l'Argentina ribalta l'Egitto 3-2 e vola ai quarti di finaleFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Esattamente com'era successo contro Capo Verde, l'Argentina trema e passa nuovamente il turno nei Mondiali. Gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim (13') e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico (67').

Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia: Romero (80'), Messi (84') ed Enzo Fernandez (92') firmano la rimonta e il 3-2, assist per Leo e il Toro. Ai quarti l'Albiceleste affronterà la vincente di Colombia-Svizzera, in programma stasera alle ore 22 italiane.