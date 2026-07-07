Monza, stasera l'arrivo di Kouadio a Milano: il difensore firmerà col suo nuovo club

Monza, stasera l'arrivo di Kouadio a Milano: il difensore firmerà col suo nuovo clubFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:20News
di Redazione FV

Eddy Kouadio arriverà a Milano questa sera per legarsi ufficialmente al Monza, fa sapere oggi Fabrizio Romano. Il difensore si trasferisce in Brianza con la formula del prestito dalla Fiorentina, mettendosi dunque alla prova in Serie A per la prima volta dopo lo Scudetto conquistato con la formazione Primavera viola. L'operazione era stata definitivamente imbastita e conclusa nella giornata di ieri, quando i due club hanno raggiunto l'accordo totale per il trasferimento del giocatore.