SUPERCOPPA, L'Inter vola in finale: 3-0 alla Lazio

Dopo il Napoli, la seconda finalista della Supercoppa è l'Inter che batte la Lazio sempre con il risultato di 3-0, lo stesso dell'altra semifinale. Sblocca Thuram nel primo tempo, al 17', e Calhanoglu chiude la gara in avvio di ripresa dal dischetto (fallo su Lautaro di Pedro che ha giocato dasl 1' per il forfait di Zaccagni nel riscaldamento). Frattesi, entrato al posto di Barella (che rimane diffidato in vista della gara in campionato con i viola), nel finale (87') segna anche il terzo gol nerazzurro. Immobile all'89' prova a riaprire la gara ma il gol viene annulato dal Var.

Il risultato per l'Inter è legittimato dalle tante occasioni avute tra cui due traversa, una per tempo, di Barella e di Lautaro. La finale tra Napoli ed Inter si disputerà lunedì sera.