Serie A, in campo Lazio e Cremonese: le formazioni ufficiali

Serie A, in campo Lazio e Cremonese: le formazioni ufficiali
Oggi alle 17:30
Redazione FV

Inizierà a breve il 16° turno di Serie A con in campo allo stadio Olimpico di Roma Lazio e Cremonese. In tal senso in riferimento alle due squadre allenate rispettivamente da Maurizio Sarri e Davide Nicola, sono state comunicate da poco le formazioni ufficiali, con alcune sorprese nelle scelte soprattutto per quanto riguarda gli ospiti:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Noslin, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri. 

Cremonese (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Vandeputte, Lordkipanidze, Sanabria. Allenatore: Nicola.