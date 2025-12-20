Moretto: "Mandragora potrebbe partire a gennaio. Su di lui Marsiglia e Genoa"

Moretto: "Mandragora potrebbe partire a gennaio. Su di lui Marsiglia e Genoa"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00News
di Redazione FV

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, nel corso di un video Youtube pubblicato sul canale di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni: "Ci saranno cambiamenti importanti in casa Fiorentina sia in dirigenza che nella squadra. Tanti volti cambieranno per provare a dare ossigeno nuovo alla squadra in termini di energia positiva. In tal senso in uscita, nonostante il rinnovo recente del contratto, Rolando Mandragora potrebbe lasciare Firenze a gennaio con Marsiglia e Genoa che hanno chiesto informazioni al club gigliato per il centrocampista viola".