Moretto: "Mandragora potrebbe partire a gennaio. Su di lui Marsiglia e Genoa"
FirenzeViola.it
Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, nel corso di un video Youtube pubblicato sul canale di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni: "Ci saranno cambiamenti importanti in casa Fiorentina sia in dirigenza che nella squadra. Tanti volti cambieranno per provare a dare ossigeno nuovo alla squadra in termini di energia positiva. In tal senso in uscita, nonostante il rinnovo recente del contratto, Rolando Mandragora potrebbe lasciare Firenze a gennaio con Marsiglia e Genoa che hanno chiesto informazioni al club gigliato per il centrocampista viola".
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Luca CalamaiFirenzeViolaUn'altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l'errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
