La Supercoppa Italiana è della Lazio. Finisce 3-1 la gara per i biancocelesti con le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Una vittoria meritata per i biancocelesti, maturata nel secondo tempo ma già consolidato nel primo dopo una partita interpretata e giocata meglio. I bianconeri hanno concluso in dieci, a causa dell'espulsione rimediata da Bentancur.