FirenzeViola Sabiri in Germania per recuperare dall'infortunio ma la strada sembra segnata

Abdelhamid Sabiri sembra ormai destinato a lasciare la Fiorentina. Al momento in realtà il giocatore sta recuperando da un infortunio muscolare che si è rivelato più grave del previsto (più o meno uno stiramento) rimediato nell'unico spezzone giocato contro il Bologna e non si è dunque più allenato con la squadra. Vanoli non lo ha mai avuto a disposizione e il giocatore in queste ore è volato in Germania (vive a Francoforte) anche per recuperare al meglio in vista del mercato. A gennaio infatti potrebbe essere uno dei giocatori pronti a lasciare la Fiorentina.