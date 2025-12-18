Kouadio titolare? Ecco il percorso secondo il racconto di Angeloni a "Made in Viola"

Stasera Eddy Kouadio potrebbe giocare titolare nella gara contro il Losanna, al posto di Dodo. Il difensore classe 2006, pratese di origini ivoriane, ha iniziato a giocare nella Galcianese e poi nel Tobbiana 1949, per poi passare alla Fiorentina nel 2021, dove ha saltato Under 15 e 16 per fare le prime presenze nell'Under 17 fino ad approdare alla Primavera e, da questa estate, in ritiro e poi in pianta stabile nella Prima squadra con la quale ha giocato spezzoni delle varie amichevoli disputate dai viola con Pioli. Anche Vanoli sembra puntare sul giovane, dandogli spazio anche in una gara delicata come quella contro la Juventus oltre che in Conference. Ecco nella puntata dello scorso 29 novembre di "Made in Viola", nuovo format di Radio FirenzeViola del sabato sera, aveva raccontato di Kouadio il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni:

"Kouadio ha giocato sotto età in Under 17, senza presenze in Under 15 o 16; lo abbiamo aspettato tanto, ha avuto alti e bassi nel suo percorso, ha doti fisiche importanti e ci abbiamo lavorato sotto l'aspetto della marcatura e dell'attenzione che gli mancavano. Prima di andare in ritiro con la prima squadragli ho detto di andare forte perché il calcio è strano e magari il mister se ne sarebbe convinto sulla scia di Comuzzo. Poi è stato bravo lui a farsi trovare pronto ma per competere a questi livelli il dato più importante è quello fisico ed Eddy si è allenato con grande attenzione. Che potesse starci subito è stata una sopresa ma quando ha avuto spazio come contro la Juventus, in un ruolo da quinto, se l'è cavata molto bene. La base importante è che sono ragazzi a posto, con la testa a posto, che lavorano ed hanno famiglie a posto e questo aiuta ad aver più chance che arrivino"