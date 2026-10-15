Un super Cisse in Europa League: il Milan batte 4-0 il Salisburgo con tripletta del classe 2006
Nella serata d'Europa League, il Milan cancella le perplessità seguite alla sconfitta alla prima del maxi-girone contro il Benfica e travolge il Salisburgo con un netto 0-4, offrendo la miglior prestazione stagionale. Nonostante il turnover di Ruben Amorim, con otto cambi rispetto all'ultima gara, i rossoneri dominano dall'inizio alla fine. Protagonista assoluto Alphadjo Cisse, autore di una tripletta: il trequartista classe 2006 sblocca il risultato al 15' con un colpo di testa su assist di Hutchinson, poi raddoppia al 32' finalizzando un'altra azione sviluppata sulla destra. Nel mezzo, ottime risposte da Rabiot, riferimento del centrocampo, e dallo stesso Hutchinson, decisivo anche nella costruzione delle occasioni.
Nella ripresa Cisse completa la serata da ricordare con la terza rete personale, entrando nella storia come il più giovane autore di una tripletta in Europa League. A chiudere i conti ci pensa poi Goncalo Ramos, a segno dieci minuti dopo il suo ingresso grazie a un recupero di Jashari al limite dell'area. Spazio anche al ritorno di Modric in Europa League dopo quindici anni, mentre nel finale arriva l'espulsione di Terracciano per un fallo da ultimo uomo. Un episodio che non rovina la serata perfetta dei rossoneri, attesi ora dall'impegno di campionato contro l'Atalanta prima della prossima sfida europea con il Bournemouth.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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