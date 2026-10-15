Alle 21 in campo due italiane: le formazioni di Celta Vigo-Juventus e Atalanta-Pafos
Due le italiane in campo nella serata europea. Partiamo dall'Europa League: a Vigo, la Juventus cerca risposte dopo una ripartenza complicata in campionato e si prepara ad affrontare il Celta Vigo nella seconda giornata della fase campionato. Il calcio d'inizio è fissato per le 21, con i bianconeri chiamati a dare seguito al convincente esordio europeo, vinto 5-0 contro il NEC.
Per la trasferta spagnola Luciano Spalletti cambia qualcosa rispetto alle scelte abituali. In attacco spazio dal primo minuto a Woltemade, preferito a Kolo Muani, mentre Koopmeiners trova posto a centrocampo al posto di Douglas Luiz. In difesa c'è Kelly, con Lucumi inizialmente in panchina. L'assetto juventino può variare dal 4-2-3-1 a una soluzione con tre centrali difensivi e McKennie e Cambiaso impiegati sulle corsie esterne.
CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; J. Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Alvarez, Swedberg; Jutgla. A disposizione: Bayindir, Faye, Aspas, Nunez. Allenatore: Claudio Giraldez.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Woltemade. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Bremer, Kolo Muani, Douglas Luiz, Lucumi, Gonzalez, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.
A Bergamo invece si apre il cammino dell’Atalanta nella League Phase di Conference League. Dopo aver superato il playoff eliminando l’Hapoel Tel Aviv, i nerazzurri sono impegnati questa sera alla New Balance Arena di Bergamo contro i ciprioti del Pafos per la prima giornata della fase di campionato del torneo. Di seguito le scelte dei due allenatori per il match, il cui fischio di inizio è in programma alle 21:00.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Ederson, Idele, Krstovic, Obric, Rowe, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, De Ketelaere. Allenatore: Maurizio Sarri
PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno, Mmaee, David Luiz, N. Ioannou; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomir, Lelé; Biel. A disposizione: K. Ioannou, Papastylianou, Petrou, Guga, Sema, Anderson, Michele, Alexandre Brito, Evzona, Kais, Correia. Allenatore: Sà Pinto.
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