FirenzeViola Dal Viola Park: da Mastantuono ad Atta, le ultime dopo l'allenamento di oggi

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Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Como, in programma alle 15 al Franchi e valida per la settima giornata di campionato. Dopo il ko di Marassi contro il Genoa, i viola sono chiamati a reagire per risalire la classifica e allontanarsi dal penultimo posto. Buone notizie per Paolo Vanoli sul fronte Franco Mastantuono. L'argentino ha svolto l'intero allenamento odierno insieme al gruppo, tornando a disposizione dopo l'intervento ambulatoriale a cui si è sottoposto due giorni fa per la riduzione e la sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Il problema era stato causato da un trauma contusivo durante la gara contro il Genoa e dopo l'operazione di martedì sera, ieri il classe 2007 aveva svolto soltanto parte del lavoro di gruppo.

Prosegue invece il percorso personalizzato di Arthur Atta. Il centrocampista francese, assente nella trasferta ligure, non è ancora tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e continua a lavorare a parte. La sua disponibilità per la partita contro il Como di Cesc Fabregas resta quindi in bilico, con il recupero per domenica che al momento appare difficile.