De Rossi: "La vittoria sulla Fiorentina ci ha dato la fiducia che mancava"

vedi letture

La vittoria sulla Fiorentina ha restituito fiducia al Genoa. Lo ha sottolineato il tecnico rossoblù Daniele De Rossi, che nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Roma è tornato sul successo ottenuto contro i viola sabato scorso: “Come stanno i ragazzi dopo la Fiorentina? Li ho visti bene. C'è tanta fiducia nella squadra. Abbiamo parlato di tante cose a cui aggrapparsi quando non arrivano risultati ma mancava un’iniezione di fiducia. Torni e lavori con uno spirito diverso. Il nostro lavoro lo abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano però è ovvio che ora si lavori un pizzico di fiducia in più. La strada davanti a noi è lunga ma abbiamo dimostrato di fare cose abbastanza buone”.

C'era qualcosa che le dava fastidio?

"Avevamo bisogno di essere felici nel nostro stadio. Parlare che non si vinceva dalla gara di Pisa mi disturbava, a parte il fatto che per tre mesi non si è giocato. Vanoli a Firenze viene sempre ringraziato per quanto ha fatto l’anno scorso e noi abbiamo fatto una cosa simile. Per le voci mi sono volontariamente estraniato, mi sono schiaffeggiato le mani quando volevo entrare su un social, perché poi le critiche venivano da lì. Ho girato la città e non ho percepito negatività, astio e rancore, ma solo parole di sostegno e incitamento e questo me lo ricorderò per sempre".