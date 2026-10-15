Dall'Argentina sicuri, Santiago Beltran vuole andarsene: "Non regge la pressione"

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Le indiscrezioni sul possibile approdo di Santiago Beltrán alla Fiorentina hanno trovato spazio anche in Argentina, dove il portiere del River Plate è al centro delle critiche. A intervenire sulla situazione è stato il giornalista Flavio Azzaro, che ha messo in dubbio la concentrazione dell'estremo difensore, collegandola alla volontà di lasciare il club: «Beltrán para sapendo che se ne andrà. Non è connesso perché vuole andarsene.

Non regge tutta la pressione di quello che significa vivere il calcio qui. Se avesse una riserva competitiva, sarebbe già stato messo in panchina», ha dichiarato Azzaro. Un giudizio che arriva dopo una fase in cui, secondo il giornalista, il portiere era stato invece esaltato dallo stesso ambiente che oggi lo mette in discussione.