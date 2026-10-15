“Cent’anni col giglio sul petto”: alla BiblioteCaNova la Fiorentina di Della Valle e Commisso
La storia recente della Fiorentina al centro del prossimo appuntamento di “Cent’anni col giglio sul petto”, il ciclo di incontri dedicato al racconto del club viola. Lunedì 19 ottobre, alle ore 17, la BiblioteCaNova Isolotto ospiterà l’incontro dal titolo “La Fiorentina dei Della Valle e dei Commisso (2002-2026)”. L’appuntamento sarà dedicato agli anni delle due proprietà che hanno segnato il percorso della società dal 2002 fino al centenario. A ripercorrere questo periodo saranno Massimo Cervelli, del Museo Viola, Fabio Incatasciato, ricercatore di storia del calcio, e Michelangelo Vasta, dell’Università di Siena.
L’iniziativa si inserisce nel programma di “Cent’anni col giglio sul petto”, che vede coinvolti Comune di Firenze, Quartiere 4 Isolotto Legnaia, BiblioteCaNova Isolotto e Museo Viola. Come tutti gli incontri del ciclo, l’appuntamento si svolgerà alle 17 nella Sala Polivalente al quarto piano della BiblioteCaNova Isolotto, in via Chiusi 4/3 A, a Firenze. Le puntate precedenti sono reperibili su YouTube, cercando “Cent’anni col giglio”.
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