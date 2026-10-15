Il talent scout Fratini: "Croci è un predestinato. Perrotti? Ne sentiremo parlare"

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Due talenti sui quali scommettere per il futuro della Fiorentina. Il talent scout Michele Fratini, intervenuto a La Nazione, ha elogiato Federico Croci, attaccante classe 2010, e Alessandro Perrotti, terzino sinistro classe 2008, entrambi protagonisti nel vivaio viola.

Su Croci, Fratini ha sottolineato la rapidità del percorso di crescita: "È un trequartista brevilineo, in poco tempo ha bruciato tutte le tappe giovanili vincendo l'Under 17, il Viareggio e poi lo scudetto Primavera. Fu preso dal Montevarchi quattro anni fa, un piccolo che riesce a saltare un gigante proprio per le doti che vanta ed è il classico predestinato".

Parole di grande fiducia anche per Perrotti: "È del 2008 ma anche di lui ne sentiremo parlare, è un esterno mancino che spinge con tantissima qualità che proprio con Croci è nel giro della prima squadra".

Due prospetti che si inseriscono nella tradizione del settore giovanile gigliato, come ricordato dallo stesso osservatore: "La Fiorentina non è nuova a sfornare talenti della nostra zona, mi vengono in mente Venuti oggi all'Ascoli così come Capezzi e Bandinelli, tutti usciti fuori dal settore giovanile gigliato".