Salisburgo-Milan, le formazioni ufficiali: Camarda parte titolare in attacco
Dopo il passo falso di San Siro contro il Benfica, vittorioso per 2-0, il Milan è chiamato a reagire nella trasferta contro il Salisburgo. I rossoneri vogliono conquistare i primi punti nella League Phase di Europa League e lasciarsi alle spalle un debutto europeo deludente, mentre la squadra austriaca arriva all'appuntamento dopo aver superato il Levski Sofia per 1-0 nella prima giornata. Di seguito le scelte ufficiali di Röhl e Amorim per la 2ª giornata della League Phase di Europa League, con fischio d'inizio alle 18:45.
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky, Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm, Kitano, Baidoo; Tabakovic. Allenatore: Röhl.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. Allenatore: Amorim.
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