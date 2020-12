SUAREZ, Confessa d'aver falsato test per cittadinanza

Luis Suarez è stato ascoltato come persona informata dei fatti dalla magistratura di Perugia, nell'indagine condotta sul suo presunto esame falsato. La deposizione ha avuto luogo in teleconferenza in lingua spagnola con un interprete, a conferma dei suoi limiti in italiano. Secondo la Repubblica, l'attaccante ha ammesso di essere stato informato in anticipo delle domande previste nel suo esame per l'ottenimento della cittadinanza italiana. La Juventus da parte sua precisa che sarebbero state le pressioni dell'entourage dell'ex Barcellona a coinvolgere i massimi vertici dell'Università per velocizzare e semplificare le pratiche. Prosegue dunque la vincenda, col ds bianconero Fabio Paratici che resta indagato per false dichiarazioni al pm.