Su Luvumbo irrompe anche il Maiorca: il Cagliari lo darà via, tante richieste

Ci sono anche gli spagnoli del Maiorca nella corsa per Zito Luvumbo. L'esterno del Cagliari è tra i nomi più chiacchierati in questo rush finale, richiesto in Italia da Lecce, Pisa e Parma, in Turchia dal Besiktas, ma anche dalla Fiorentina, che pensa all'ipotesi dello scambio con Christian Kouamé, in uscita dai viola: adesso, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, anche il Maiorca è sull'angolano. A frenare la trattativa, però, sono sempre i sardi, che per il calciatore classe 2002 vorrebbero o un titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto.

Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi da qui alle ore 20:00. In stagione Zito Luvumbo ha disputato 14 gare in stagione tra campionato e Coppa Italia, di cui soltanto quattro da titolare.