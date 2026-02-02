Castrovilli saluta Bari e va al Cesena: "Non era certo il saluto che immaginavo"

In attesa di essere ufficializzato quale nuovo innesto del Cesena, l'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha voluto salutare la piazza di Bari con un post su Instagram: "Cari tifosi baresi, Vi scrivo per salutarvi, non era il saluto che meritavate e che immaginavo, ma purtroppo non sempre le cose vanno come vogliamo e a volte non dipendono da noi - ha scritto il classe'97. Da prima tifoso del Bari e poi calciatore posso essere solo che dispiaciuto e deluso, leggo tantissime informazioni e messaggi che non rispecchiano la realtà ( io e la mia famiglia siamo grati di aver vissuto insieme a voi questi mesi) e sappiate che ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia, ne conosco il valore.

Non voglio dilungarmi troppo, voglio solo augurarvi il meglio a voi e ai miei compagni. Io tiferò sempre la mia amata Bari, la fede non si cambia. A presto Gaetano". Castrovilli si trasferirà al Cesena a titolo definitivo firmando un contratto di sei mesi con opzione per un ulteriore anno in Romagna.