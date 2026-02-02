Luperto dal Cagliari alla Cremonese, praticamente fatta a 5 milioni di euro

Sebastiano Luperto dal Cagliari alla Cremonese, trattativa praticamente chiusa. Come riporta TMW, le due società stanno definendo gli ultimi dettagli della trattativa che porterà il difensore alla corte di mister Davide Nicola. L'operazione si concluderà a titolo definitivo, con la Cremonese che verserà nelle casse del Cagliari un assegno da 5 milioni di euro.