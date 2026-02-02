Genoa: Thorsby va alla Cremonese in via definitiva, i dettagli

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Ultimo giorno di mercato frenetico in casa Genoa. Ha salutato il centrocampista norvegese Morten Thorsby che in giornata ha raggiunto Cremona per diventare definitivamente un giocatore dei grigiorossi. Thorsby era in scadenza di contratto con il Genoa ed era alla ricerca di una squadra che gli potesse garantire un posto da titolare anche in previsione dei prossimi mondiali. Thorsby saluta i rossoblù dopo due stagioni e mezzo, era arrivato dall'Union Berlino nell'estate del 2023, in cui ha disputato 73 partite tra campionato e Coppa Italia segnando quattro reti. Già oggi, alla ripresa degli allenamenti al Signorini, non era presente avendo raggiunto Cremona per le visite mediche.

Contemporaneamente il club genoano ha ufficializzato l'acquisto del giovane Chec Bebel Doumbia, classe 2007, centrocampista del Burkina Faso in forza al Team Altamura che milita in serie C. Doumbia non arriverà però subito a Genova, il club rossoblù ha infatti deciso di fargli finire il campionato con il suo attuale club dove rimarrà in prestito sino a giugno per poi aggregarsi in estate alla prima squadra del Grifone. (ANSA).