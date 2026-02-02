Calciomercato Fazzini resta alla Fiorentina: la dirigenza viola dice no al trasferimento

vedi letture

Jacopo Fazzini è stato uno dei nomi al centro del mercato in uscita della Fiorentina. Le società più interessate negli scorsi giorni sono state il Bologna, nella giornata di ieri, e la Cremonese nella giornata di oggi. Nulla da fare però per le due compagini rispettivamente di mister Italiano e Nicola. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il centrocampista classe 2003 rimarrà alla Fiorentina almeno fino alla fine della stagione. L'ex Empoli, trasferitosi nella squadra viola la scorsa estate, ha finora collezionato 17 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League.