L'ex obiettivo della Fiorentina rimane in Premier: visite mediche per Disasi al West Ham

vedi letture

Alex Disasi è pronto a diventare un nuovo calciatore del West Ham. Il centrale sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto con il club londinese. Proviene dal Chelsea, dove negli ultimi sei mesi è rimasto ai margini della squadra. A 27 anni, Disasi era stato accostato in questa sessione di mercato anche a Milan e Fiorentina, con il francese che ha poi scelto di rimanere in Premier e a Londra. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.