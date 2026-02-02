Niente Gosens, il Nottingham si tutela con Netz: bruciati tre club italiani

Il Nottingham Forest si assicura Luca Netz dal Borussia Monchengladbach. Lo rivela Tuttomercatoweb.com: il classe 2003 lascia la formazione tedesca, il club inglese era fortemente interessato a Robin Gosens della Fiorentina ma dopo la fumata nera col tedesco allenato da Paolo Vanoli, ha preferito andare su Netz, altro esterno sinistro. Intesa totale da 2.5 milioni. Non solo: su Netz c'erano tre formazioni italiane che durante il mese di gennaio si erano informate e avevano provato a prenderlo, in modi e periodi diversi, la Lazio di Claudio Lotito, il Torino che poi è andato su Obrador e il Milan che aveva sondato concretamente per il classe 2003.