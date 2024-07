STROEYKENS, I Viola non mollano la presa per il belga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Mario Stroeykens, trequartista dell’Anderlecht, rimane un obiettivo per la Fiorentina. Dopo i primi sondaggi di fine giugno, che non avevano avuto esito positivo, il belga classe 2004 ha segnato un gol nel primo match della stagione, attirando nuovamente l'attenzione sul mercato. Secondo il portale belga DH Les Sports, il suo allenatore, Brian Riemer, lo considera un talento con un grande futuro, paragonabile a giocatori di club come Milan o Bayern Monaco.

Il quotidiano ha confermato l'interesse della Fiorentina, sebbene non ci siano indicazioni di un trasferimento imminente. Un fattore che potrebbe influenzare la situazione è il desiderio del giocatore di ottenere più minuti di gioco: il suo primo gol è arrivato dopo 77 minuti trascorsi in panchina. Se questa situazione dovesse persistere, Stroeykens potrebbe considerare di contattare i suoi agenti per facilitare un trasferimento verso una squadra estera.