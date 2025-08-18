Castrovilli può tornare al Bari. Sky Sport: "Conta di chiudere in 48 ore"

Gaetano Castrovilli è pronto a fare ritorno a Bari. Secondo quanto riporta Sky Sport l'ex centrocampista viola è molto vicino al club pugliese, che sta lavorando su questa pista e conta di chiudere il tutto nel giro di 48 ore. Castro, cresciuto nelle giovanili del Bari, aveva lasciato i biancorossi nel gennaio del 2017 e tornerebbe ora da svincolato.