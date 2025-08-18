Ufficiale Ex viola, Haris Seferovic rimane a Dubai: ingaggiato dallo United FC

L'ex Fiorentina, Haris Seferovic, rimane a Dubai: lo United FC ha ufficializzato infatti l’ingaggio del giocatore svizzero tramite i propri canali ufficiali. Questo il comunicato: "Benvenuto allo United FC, Haris Seferović! Siamo felici di averti con noi e non vediamo l’ora di vedere i tuoi gol e la tua passione in campo. È ora di creare insieme grandi ricordi".