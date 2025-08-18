Lukaku salterà Fiorentina-Napoli. Gli azzurri cercano una punta e bussano allo United

L'infortunio di Romelu Lukaku spaventa il Napoli e Antonio Conte: è di oggi il report - lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra - che ha fatto scattare l'allarme in casa azzurra. Dopo lo stop fisico subito contro l'Olympiacos, il Napoli dovrà fare a meno del belga per diverso tempo (almeno tre mesi). Lukaku salterà quindi Fiorentina-Napoli in programma il 13 settembre prossimo. E gli azzurri intanto sondano il mercato: Tuttomercatoweb.com riporta di un tentativo col Manchester United per Josuha Zirkzee. “No, ma c’è Hojlund”.

La riposta dei Red Devils, secondo quanto raccolto da TMW, è stata negativa: il club di Old Trafford non ha intenzione di privarsi di Zirkzee. Come controproposta, però, lo United avrebbe fatto il nome di Rasmus Hojlund, centravanti danese da tempo per il quale è da tempo in essere una trattativa con il Milan.