Scatto del Bologna su Asllani: può arrivare per 10 milioni

Il Bologna preme forte su Kristjan Asllani. La società emiliana continua a spingere per convincere l'Inter e trovare l'accordo per l'acquisto del regista albanese ex Empoli, primo vero obiettivo dei rossoblù. Lo riporta Fabrizio Romano: il club di Saputo è in trattativa con il classe 2002 per definire le questioni contrattuali. I felsinei sono fiduciosi di poter concludere positivamente le negoziazioni.

I nerazzurri riceverebbero un compenso vicino ai 10 milioni di euro più una percentuale del 40% sulla futura rivendita. Non c'è ancora un'intesa definitiva. In carriera vanta 99 presenze e 4 gol con l'Inter e 27 gettoni e una rete con l'Empoli. Con l'Albania è sceso in campo 33 volte, segnando 3 gol. Inoltre ha disputato 5 match con l'Under 21, 2 incontri con l'Under 18 e 2 partite con l'Under 16. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028, dunque tra 3 anni.