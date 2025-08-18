Kospo saluta la Svizzera: "Per me è molto difficile, non vi dimenticherò"

vedi letture

Eman Kospo, difensore della Fiorentina arrivato in estate, ha scelto di cambiare Nazionale in quanto dotato di doppio passaporto. Il classe 2007 passa dalla Svizzera alla Bosnia. Ecco il post di addio che l'ex Barcellona ha voluto dedicare alla Svizzera: "Cari svizzeri, care svizzere, grazie mille per tutto! Ho giocato la mia prima partita con la squadra U15 e da quel primo giorno ho sempre dato tutto, ho lottato e, soprattutto, ho avuto fiducia in tutto! Ho deciso di intraprendere una strada diversa, che per me è molto difficile! Voglio ringraziarvi di tutto e non dimenticherò mai questo momento. Grazie".