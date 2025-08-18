Al ritorno col Verona Valentini si fa subito male: problema alla coscia

Altro infortunio per l'Hellas Verona. Dopo il crack di Tomas Suslov, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, si è fermato anche Nicolas Valentini. Al 9' della sfida contro l'Audace Cerignola, valida per i 32esimi di Coppa Italia, il difensore gialloblù ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra e ha abbandonato il campo.

Al suo posto è entrato Bradaric, che agirà inevitabilmente nell'inedita posizione di braccetto di sinistra. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell'argentino. Valentini è di proprietà della Fiorentina ma ha deciso di tornare in prestito al Verona dopo la prima esperienza da gennaio a giugno.