Santos, perde 0-6 in casa col Vasco da Gama: pianto disperato per Neymar
(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Un pianto inconsolabile e l'ammissione che una sconfitta cosi' "non l'avevo mai subita". Neymar era infortunato e dunque non era in campo l'8 luglio del 2014, quando il Brasile subi' la vergogna dell'1-7 nella semifinale del Mondiale in casa: per questo la pesante sconfitta subita con la maglia del Santos per mano del Vasco da Gama, 0-6, entra nel suo palmares come il giorno piu' brutto. L'attaccante brasiliano, 33 anni, è uscito dal campo nascondendosi il volto con la maglia, consolato dal tecnico, ex ct della nazionale, Diniz, e dall'amico-rivale Coutinho, che in partita aveva realizzato una doppietta.
"E' una mer... e una vergogna - ha poi detto Neymar - Non ho mai vissuta una cosa del genere in vita mia" (ANSA).
