Sticchi Damiani: "La classifica della Fiorentina non ha nulla a che vedere con il valore della sua rosa"

Sticchi Damiani, presidente del Lecce ha parlato ai microfoni di Antenna Sud dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "È stata una vittoria bellissima e difficilissima. Il clima a Firenze era da ultima spiaggia, da dentro o fuori. Per una squadra giovane come la nostra non è semplice tener botta ad un contesto del genere. Abbiamo però gestito benissimo i primi minuti di pressione, e siamo venuti fuori molto bene, nonostante il contesto ambientale complesso. La classifica della Fiorentina non ha nulla a che vedere con il valore di una rosa costruita per ben altri obiettivi. I ragazzi sono stati fantastici, sicuri, equilibrati, hanno saputo colpire al momento giusto.

Dopo la partita pareggiata con il Bologna dissi che quel giorno la squadra aveva trovato un equilibrio tattico definitivo. Mister Di Francesco ha trovato una quadra di massima, poi sta a lui modificare gli interpreti in base all’avversario. Però è un Lecce che subisce poco e sempre più capace di pungere offensivamente. Sono convinto che con la cura dei dettagli si può ancora migliorare, ma avere una simile base tattica ti permette di lavorare bene".